125 Jahre Harburger Bahnhof: Kunstverein veranstaltet Fotowettbewerb

Harburg – Der Harburger Bahnhof feiert in diesem Jahr Jubiläum: Das markante Gebäude aus roten Backsteinen wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Deshalb ruft der Kunstverein Harburger Bahnhof zum großen Fotowettbewerb auf. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg. Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und in den Vitrinen des Kunstvereins präsentiert.

Das Thema des Wettbewerbs ist der Bahnhof Hamburg-Harburg, der in diesem Jahr Geburtstag feiert. „Schnappt euch eure Kamera und erkundet den Bahnhof und seine Umgebung. Wir suchen Schnappschüsse, spannende Details oder interessante Perspektiven. Egal ob dunkle Ecken, zerzauste Tauben, bunte Koffer oder die Schrift auf den Bahnhofsklos. Uns interessiert euer Blick durch die Kamera. Begebt euch auf Entdeckungstour und zeigt uns, was ihr gefunden habt“, so der Kunstverein.

Die Gewinner werden vom Team des Kunstvereins und dem Hamburger Künstler Volker Renner ausgewählt. Die besten Arbeiten werden dann einen Monat in den großen Vitrinen des Kunstvereins direkt im Bahnhof ausgestellt. Die Arbeiten sollen bitte per Mail gesendet werden. Einsendeschluss ist der 28. April 2022. (cb)