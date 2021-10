Sofia Talvik kommt in die Fischhalle im Harburger Binnenhafen

Harburg - Balladen und Chansons sind das Markenzeichen von Sofia Talvik. Am 6. November gibt sie in der Fischhalle im Binnenhafen ihr Harburg-Debut. Die 42 Jahre alte Schwedin singt englisch. Ihr Stil entspricht der amerikanischen Folk-Musik. In den USA ist sie eine viel beachtete Künstlerin, der in eineinhalb Jahren fast alle Bundesstaaten bereist und eine Tournee absolviert hat. Im Mai dieses Jahres brachte sie ihr achtes Studioalbum heraus.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 18 Euro. Es gilt die G3-Regel. dl