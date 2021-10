Eddi & Sari: Ex-Wise-Guys kommen zum Konzert in den Rieckhof

Harburg – Das wird viele A-cappella-Fans begeistern: Die Ex-Wise-Guys Eddi & Sari kommen am Sonntag, 31. Oktober, in den Rieckhof. Die ehemaligen Gründungsmitglieder der A-cappella-Band Wise Guys Eddi Hüneke und Marc „Sari“ Sahr gehen wieder zusammen auf Tour. „Es war mein großer Traum, wieder gemeinsam mit Eddi Musik zu machen“, sagt Sari. Mit dabei: Eddis Duo-Partner und Pianist Tobi Hebbelmann. Beginn ist um 20 Uhr.



Die drei Musiker haben ein spannendes und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Der Spaß steht dabei im Vordergrund: Tobi, Sari und Eddi tauschen munter die Lead Vocals und Instrumente durch und die Ukulelen, Gitarre und Cajon sorgen für abwechslungsreichen Sound. Auch bei den Moderationen fallen sich die drei Musiker häufig spontan gegenseitig ins Wort. So wird auf und vor der Bühne viel gelacht.



„Wir haben für dieses besondere Konzerterlebnis auch ganz neue Songs geschrieben“, erläutert Eddi. So kommt ein selbstironisches Duett zur Aufführung („Wir sind Freunde“), bei dem die über 25-jährige gemeinsame Bühnenerfahrung der beiden Wise Guys-Mitgründer aufblüht. Sari beweist beim akustischen Cover von „I’m Yours“, dass er Jason Mraz in puncto Groove durchaus das Wasser reichen kann. Und beim kölschen Krätzchen „Die Profis von der Eierquell“ zeigt Pianist Tobi Hebbelmann wiederum, dass auch er das Zeug zum A-cappella-Sänger gehabt hätte.



Die Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro zuzüglich Gebühren und sind in der Rieckhof Kneipe und über www.eventim.de erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 28 Euro.



Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt, teilnehmen kann nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Bitte einen Nachweis und einen Lichtbildausweis mitbringen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. (cb)