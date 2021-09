In der Fischhalle: Isabel Bogdan liest aus ihrem Buch "Mein Helgoland"

Harburg - Mit einer besonderen Lesung klingt der September in der Fischhalle aus. Am 30. September wird Isabel Bogdan ihr neustes Buch, "Mein Helgoland" mitbringen, um mit den Zuhörern ein paar amüsante Stunden im Harburger Binnenhafen zu verbringen.

Das Buch ist so eine Art Liebeserklärung an die Insel. "Weil ich so gern zum Schreiben nach Helgoland fahre, habe ich beim Schreiben über Helgoland auch übers Schreiben geschrieben", verriet die Schriftstellerin in ihrem Blog.

Man darf gespannt sein. Los geht es um 19 Uhr. Und da die 3G-Regel gilt, gibt es nur begrenzte und feste Plätze. Die Karten für 15 Euro das Stück kann man vorbestellen oder auch an der Abendkasse (wenn noch Platz ist) bekommen. dl