Sommer im Park: Freitag beginnt das Kulturfestival auf der Stadtparkbühne

Harburg – Nur noch wenige Tage, dann geht’s los: Am Freitag beginnt „Sommer im Park“. Die vierte Auflage des Kulturfestivals auf der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark startet mit einer Livesendung auf Hamburg 1. Die Organisatoren hoffen auf gutes Wetter: Nach dem großen Erfolg der letzten 3 Jahre findet das Open-Air-Kulturfestival „Sommer im Park“ wieder in voller Länge statt.

Vom 20. bis 29. August werden 10 Tage lang Kultur und die Vielfalt Harburgs auf die denkmalgeschützte Bühne gebracht. Mit über 40 Acts erwartet die Besucher an den beiden Wochenenden Pop, Blues, Rock, Klassik,- und Jazzmusik sowie Auftritte von Orchestern, Tanz und Kabarett.

Zwischen den Wochenenden – und das ist eine der Neuerungen bei Harburgs Sommer im Park - gibt es Theater von Profis für die Großen und von Kindern gemacht für die Kleinen sowie mehrere Pop-up-Theater-Führungen von der Gruppe „Theater im Park“.

Tickets zu den Veranstaltungen (an den Wochenenden) im Internet unter: Tixforgigs Sommer im Park. Die Theatervorstellungen (Mo-Mi) und das Vielfaltsfest werden bei freiem Eintritt angeboten. Es wird auch eine Tageskasse/Abendkasse vor Ort geben.

Als besonderes Highlight holt Sommer im Park am Donnerstag Hamburgs Soul-Ikone Stefan Gwildis mit Band in den Harburger Stadtpark. Das Konzert-Highlight ist allerdings bereits ausverkauft. Den Abschluss der Veranstaltung bildet das Bezirksfest „Harburg feiert Vielfalt“ am 29. August mit einem Programm auf Bühne und Festwiese, dass die große Breite der Vielfalt Harburgs zeigt.

Das Programm bei Sommer im Park am ersten Wochenende:

Am Freitag, 20. August, startet das Festival um 18 Uhr mit einer Live-Übertragung bei Hamburg 1. Ähnlich wie im Vorjahr werden drei Stunden live von der Harburger Stadtparkbühne gesendet. Mit dabei sind Künstler wie die Celtic Cowboys, Jan Schröder, Gutbier&Vogeler, Maika Rose, Pocket Full Of Change und The Run. Das Live-Programm an der Freilichtbühne wird durch Einspieler aus diversen Kulturstandorten in Harburg sowie verschiedene Themen-Talkrunden abgerundet.

Am Sonnabend, 21. August bietet das Programm von 13 bis 22 Uhr viel Abwechslung mit Lesungen, Musik diverser Genres, Tanzvorführungen und Kabarett. Mit dabei sind: Björn Jensen, Southern Girls, Tanzschule Hädrich, der Chor Sing A song, Janina Dunklau, Gospel Train, Björn Schönke, Parrot Fisch, Hexagon und Nine-T-Nine.

Der Sonntag startet bereits um 12 Uhr mit dem Fianchetto Bläserquintett, gefolgt von Rainer Jodorf, den Monday Monkeys, Werner Pfeifer, Annika Schröder, TomTara, Gutbier&Vogeler sowie der Second Live Bluesband.

Am Sonntagabend um 20 Uhr zeigt die Gruppe Antikyno (Ex-Obsessive Filmmakers) mit ihrem Projekt Antigone ein Theaterstück, das ebenfalls Montag bis Mittwoch jeweils um 20 Uhr stattfindet. (cb)