„Sommer im Park": 4. Kulturfestival auf der Freilichtbühne im Stadtpark

Harburg - Nach dem großen Erfolg der letzten drei Jahre findet das Open-Air-Kulturfestival „Sommer im Park“ endlich wieder in voller Länge statt. Vom 20. bis 29. August werden 10 Tage lang Kultur und die Vielfalt Harburgs auf die denkmalgeschützte Bühne gebracht. Mit über 40 Acts erwartet die Besucher an den beiden Wochenenden den Pop, Blues, Rock, Klassik,- und Jazzmusik sowie Auftritte von Orchestern, Tanz und Kabarett.

Zwischen den Wochenenden – und das ist eine der Neuerungen bei Harburgs Sommer im Park - gibt es Theater von Profis für die Großen und von Kindern gemacht für die Kleinen sowie mehrere Pop-up-Theater-Führungen von der Gruppe „Theater im Park“.

Als besonderes Highlight holt Sommer im Park am, 26. August, Hamburgs Soul-Ikone Stefan Gwildis mit Band in den Harburger Stadtpark. Die Veranstalter haben ein gesetzeskonformes Hygienekonzept erarbeitet, welches die Durchführung einer Live-Veranstaltung ermöglicht. Den Corona-Anforderungen entsprechend können zeitgleich 250-300 Besucher auf reservierten Plätzen live teilnehmen. Vorgesehen sind limitierte Tickets für die Veranstaltungstage am Wochenende und zum Stefan Gwildis Konzert.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet das Bezirksfest „Harburg feiert Vielfalt“ am Sonntag, 29. August, mit einem Programm auf Bühne und Festwiese, dass die große Breite der Vielfalt Harburgs zeigt. Es findet die Verleihung zum erstmals ausgeschriebenen Preis der Harburger Sicherheitskonferenz statt. Er wird verliehen für besonderes Engagement von Personen und Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass der Bezirk Harburg sicherer und sauberer wird. Außerdem wird die Erstplatzierte aus dem Logo-Wettbewerb „Solidarität. Grenzenlos“ des Kulturhauses Süderelbe geehrt, der eine Aktion der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Süderelbe war.

Tickets zu den Veranstaltungen (an den Wochenenden) unter: Tixforgigs Sommer im Park. Die Theatervorstellungen (Mo bis Mi) und das Vielfaltsfest werden bei freiem Eintritt angeboten.

Das Festivalformat zeigt, wie lebendig die kulturelle Szene Harburgs ist. Unter Mitwirkung der Harburger Musikclubs Marias Ballroom und Stellwerk sowie „Harburg feiert Vielfalt“ und „Theater im Park“ wird das Kulturfestival in diesem Jahr noch abwechslungsreicher. Das Erfolgsrezept ist, Harburger Kulturschaffenden eine niedrigschwellige Auftrittsmöglichkeit für 20 bis 30 Minuten zu bieten, bei der Bühne, Technik, Werbung und Organisation schon vorhanden sind.

Am Freitag, 20. August, startet das Festival um 18 Uhr mit einer Live-Übertragung bei Hamburg 1. Ähnlich wie im Vorjahr werden drei Stunden live von der Harburger Stadtparkbühne gesendet! Mit dabei sind Künstler wie die Celtic Cowboys, Gospeltrain, Jan Schröder, Gutbier&Vogeler, Pocket Full Of Change und On The Run. Das Live-Programm an der Freilichtbühne wird durch Einspieler aus diversen Kulturstandorten in Harburg sowie verschiedene Themen-Talkrunden abgerundet.

Am Sonnabend, 21. August, bietet das Programm von 13 bis 22 Uhr viel Abwechslung mit Lesungen, Musik diverser Genres, Tanzvorführungen und Kabarett. Mit dabei sind: Björn Jensen, Southern Girls, Tanzschule Hädrich, der Chor Sing A song, Janina Dunklau, Gospel Train, Johannes Kirchberg, Parrot Fisch, Hexagon und Nine-TNine.

Der Sonntag, 22. August, startet bereits um 12 Uhr mit dem Klassik-Orcherster Sinfonietta, gefolgt von Rainer Jodorf, den Monday Monkeys, Werner Pfeifer, Annika Schröder, TomTara, Gutbier&Vogeler sowie der Second Live Bluesband.

Am Sonntagabend um 20 Uhr zeigt die Gruppe Antikyno mit ihrem Projekt Antigone ein Theaterstück, das ebenfalls Montag bis Mittwoch jeweils um 20 Uhr stattfindet. Am Dienstag und Mittwoch spielt das Theater „Kinder spielen für Kinder“ um 17.30 Uhr Räuber Hotzenplotz. Alle Theatervorstellungen sind kostenlos. Es werden keine Ticket-Buchungen im Voraus benötigt. Einlass ist für 250 Personen mit Luca-App oder manueller Kontaktdatenerhebung möglich.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr wird das Konzert von Stefan Gwildis am 29. August werden. Ab 19.30 Uhr bietet die Hamburger Soul-Ikone mit seiner Band ein 90-minütiges Konzert im Harburger Stadtpark. Als Voract spielt Jan Schröder Songs aus seiner neuen CD.

Der Musikclub Marias Ballroom startet sein Programm am Freitag 27.08. ab 15:30 Uhr mit Dennis Adamus, gefolgt von der 5th Avenue, Marios Westerhagen Tribute und der Coverband „Songs of U2“ auf der Stadtparkbühne.

Das „Stellwerk”-Programm am Samstag 28.08. moderiert von Stee beginnt um 14 Uhr mit Poetry Slam. Ab 16.15 Uhr bietet DJ Soup Einstimmung in den Abend mit Tight Club, Soupergroup Hamburg und dem Tageshighlight D|Troit aus Dänemark, die grandios den alten Soul und Funk der 60er aufleben lassen.

Das Bezirksfest „Harburg feiert Vielfalt“ bildet dann den krönenden Abschluss am Sonntag, den 29. August, von 13 bis 18.30 Uhr mit bunten Tanzdarbietungen, Chor, internationalen Musikacts wie Daniel Kahn (Jiddische Musik), Trio Kreniza (Russische Folklore), Irish Folk mit Guido Plüschke oder Heated Land mit amerikanischen Einflüssen sowie zwei Preisverleihungen. Auf der Spielwiese präsentieren sich rund 20 gemeinnützige Vereine aus Harburg und es gibt Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Auch die Kunst ist integriert: Das Habibi Atelier bietet Kindern die Möglichkeit, eigene Bilder anzufertigen. (cb)