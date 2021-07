SuedKultur-Sommer in Harburg: 30 Acts auf dem Harburger Rathausplatz

Harburg – Der Kultursommer nimmt jetzt auch in Harburg Fahrt auf. Unter dem Motto „Kultur für Kind und Kegel“ lädt Suedkultur ab nächsten Dienstag, 20. Juli, zum dreiwöchigen SuedKulturSommer. „Und es ist wirklich für jeden und zum kleinen Preis was dabei!“, sagen die Veranstalter. Der Suedkultursommer findet auf dem Harburger Rathausplatz, dem Kanalplatz im Binnenhafen und dem Schwarzenbergplatz statt. Los geht’s Dienstag auf dem Rathausplatz in Harburg.

Seit dem 15. Juli hat Hamburg den Kultursommer ausgerufen und ab Dienstag sorgt SuedKultur, der Zusammenschluss Kulturschaffender im Süden Hamburgs, gemeinsam für Kultur pur in Harburg. Bereits zum Auftakt am Dienstag, 20. Juli ab 12 Uhr finden sich die lokalen Helden wie Jimmy Cornett oder Dennis Adamus ein.

Aber es gibt auch Jazz mit der brillanten Sängerin CLEO (18.30 Uhr) oder Reggea und Pop mit dem bekannten Duo „Nervling“ (14.30h). Klassisches findet sich am Mittwoch (21.7., Rathausplatz) mit dem Duo „Die mit der Wolf tanzt“ (15.30 Uhr) sowie dem Hamburger Pianoensemble, das mit acht Händen zwei Klaviere zum Klingen bringt (17 Uhr) und auch Flamenco mit der lange in Harburg tätig gewesen Gundula König und ihrem „FlamenCoranzon“-Team (20h).

Donnerstag und Freitag gibt es einen irischen Einschlag mit Dudelsackmusik (MacPiet, 22.7., 18 Uhr) oder der No-Shanty-Band „Veermaster (23.7., 22 Uhr). Samstag, 24. Juli, treffen sowohl Schlager (Peter Sebastian, 14.15 Uhr) als auch Rock und Soul (Van Wolfen Trio/ 20.20 Uhr, Lord Bishop Trio, 22.20 Uhr) aufeinander und Sonntag (25.7.) gibt es ab 11 Uhr auch Kindertheater mit Charlotte & Ralf als auch Irish Folk mit Stew ́n ́Haggis (18.30 Uhr).

Allein in der ersten Woche sind so ab mittags mehr als 30 Acts zu erleben und das beste: in der Woche kostet ein Ticket für den ganzen Tag nur 3,62 Euro, am Wochenende 6,25 Euro.

Für Snacks und Getränke ist ebenso gesorgt als auch alle Erfordernisse der Corona-Verordnung gesichert werden. Am besten aber man erwirbt zuvor das Ticket im Online-Vorverkauf mit einem Klick hier. Damit hat man dem Team der SuedKultur bereits die Kontaktdaten vorab übermittelt und sich Plätze gesichert.

Montags wird die Bühne und Technik dann abgebaut und zieht direkt weiter an den Kanalplatz im Harburger Binnenhafen, wo es am Dienstag, 27. Juli um 11.30 Uhr weitergeht. Die letzte Woche (3. Bis 8. August) zieht die Kulturkarawane auf den Schwarzenbergplatz, wo neben der Live-Bühne auch noch das 1. Harburger Kunstfest mit über 50 verschiedenen lokalen Künstler zur Entdeckungstour einlädt.

Heimo Rademaker, Sprecher der Initiative SuedKultur: „Ich kann mich als Ur-Harburger nicht daran erinnern, wann wir mal so viel und so viel verschiedenartige Kultur in Harburg hatten. Wir sind alle selbst sehr gespannt auf unser Programm und hoffen, dass trotz der Umstände der Pandemie wir alle viel Spaß und Inspiration bekommen werden“.

Programmhefte zur Orientierung sind aktuell beim Info-Point des Citymanagements in der Hölertwiete, als auch der Buchhandlung am Sand erhältlich oder können hier runtergeladen werden.

Der Preis für ein Tagesticket liegt zwischen 3,75 bis 6,75 Euro und muss online vorab gekauft werden. Das Programm findet sich in Kürze unter www.sued-kultur.de oder www.kultursommer.hamburg und dann Stichwort SuedKulturSommer.