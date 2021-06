6. Suedlese gestartet: Literaturtage mit Höhepunkten in Harburg Stadt und Land

Harburg – Einen Monat lang steht die Literatur im Mittepunkt: Zum 6. Mal und wenn auch überwiegend in digitaler Form starten jetzt die Literaturtage in Hamburgs Süden – besser bekannt als die SuedLese. Bis zum 1. Juli werden zahlreiche bekannte Autoren zu ihren Lesungen einladen.

„Die Literatur führt uns dabei von Winsen, nach Moisburg, von Hamburg-Har- nach –Wilhelmsburg. Mit dabei ist dieses Jahr unter anderem Hamburg-Preisträger Benjmin Maack“, sagen die Veranstalter. Dieses Jahr finden die vierwöchigen Literaturtage erstmals sowohl im Bezirk Hamburg-Harburg als auch im Landkreis Harburg statt. Ein Novum. „Stadt - Land – Fluss, ist das über-geordnete Thema, denn die Kulturschaffenden sehen keinen Grund an den Landesgrenzen von Hamburg und Niedersachsen Halt zu machen“, so Projektleiterin Anne Lamsbach.

Möglich aber wurde es nur durch eine Unterstützung des Bundesfonds NEUSTART, „denn Politik und Verwaltung haben das Potenzial des Gemeinsamen wohl noch nicht entdeckt.“ Und es ist ja absurd: vieles verlagert sich ins WorldWideWeb, aber dem analogen Leben sind Grenzen gesetzt. Dies wollen die Kulturschaffenden von Winsen bis Moisburg, von Bezirk Harburg bis Wilhelmsburg und Neugraben nun aufbrechen.

Und das Programm hat es in sich. Und auch wenn die meisten Lesungen als Zoom-Lesung mit Live-Chat oder als Video-Lesung zu erleben sind: sie sind stets von den typischen Kulturorten der Region kuratiert und zeigen so ihre in-dividuelle Ausrichtung. Die Online-Links sind dann zum Termin unter www.suedlese.de zu finden. (cb)



Die Höhepunkte in dieser Woche:



2. Juni 2021

Julie Bender - Der Schatz des Arabers – Zeitreise zu Störtebeker, Online-Lesung

Janika Hoffmann - Der Quell der Finsternis, Online-Lesung

3. Juni 2021

Sascha Gutzeit - Detektivspinne Luise (ab 6 Jahren),Online-Lesung

Hamburger Autorenvereinigung - Bleiben Sie negativ! Auftakt, Online-Lesung

4. Juni 2021

Workshop: Antje von Stemm - Mini-POP-IT-YOURSELF, Online-Lesung

Fensterlesung : Petra Albersmann – Ein Erzählprogramm für große und kleine Leute

Vor Ort Lesung

Wilfried Manneke - Guter Hirte - Braune Wölfe, Online-Lesung

Viola Livera & Bernhard Schwark - Lichtperlen & Sternenstaub, Vor Ort Lesung

Sarah Just // sasa - terra inkognita // unbekanntes Land, Online-Lesung

Elif Saydam & Vera Palme ... schlafen sich durch, Vor Ort Lesung

Songtext-Schmiede: Offenes Treffen für Musiker*innen und Schreibende, Online-Lesung

5. Juni 2021

Zeichenkurs mit Lesung: Die Brüder Löwenherz, Online-Lesung

Regine Seemann – Alsterschwan, Online-Lesung

Viola Livera und Bernhard Schwark– Lichtperlen & Sternenstaub, Online-Lesung

Benjamin Maack - Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, Online-Lesung

6. Juni 2021

Anja Eßelborn - Handlettering für Fortgeschrittene, Online-Lesung

Till Penzek - Floras Dschungel (interaktive Kinderlesung, 3-6 J.), Vor Ort Lesung

Till Penzek – Als die großen klein waren (ab 6 J.), Vor Ort Lesung

Querbeet – Eine literarische Reise durch Zeit und Raum, Online-Lesung

Jürgen Schöneich & Reneé de la Prade - Schräge Stories und Crazy Tunes, Online-Lesung

Peggy Wolf – Weißes Land, Online-Lesung

Diether Siegel – Elbvertiefung / Mahnungen, Vor Ort Lesung