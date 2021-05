Kulturfestival „Sommer im Park“: Im August rockt die Freilichtbühne

Harburg – Das Kulturfestival „Sommer im Park“ geht in die vierte Runde: Vom 20. bis 29. August wird das Event im Harburger Stadtpark veranstaltet. „Wir planen entsprechend der aktuellen Pandemieanforderungen ein Open-Air-Event zu veranstalten - mit buntem Kulturprogramm und passendem Hygienekonzept“, sagt Melanie-Gitte Lansmann, Geschäftsführerin vom Citymanagement Harburg.



Der "Sommer im Park" ist eine Kooperation vom Citymanagement Harburg sowie den beiden Harburger Musikclubs "Marias Ballroom" und "Stellwerk" und wird vom Bezirksamt Harburg sowie SuedKultur unterstützt.





Um das Festival mit Leben zu füllen, werden jetzt Künstler gesucht, die auf der Freilichtbühne auftreten möchten. „Wir bieten interessierten Künstlern die Möglichkeit, am Wochenende 21. und 22. August sowie vorrausichtlich am Sonntag, 29. August 2021 auf der überdachten Freilichtbühne im wunderschönen Harburger Stadtpark aufzutreten. Je mehr Vielfalt, umso schöner“, sagt Melanie-Gitte Lansmann und betont: „Wir wollen an diesen Tagen zeigen, wie kreativ der Süderelberaum ist.“Von Pop-, Rock- oder Jazzmusik, Orchester, Big Bands oder Poetry Slam, Geschichtenerzählern, Theater oder Comedy - Vielfalt zum Feiern und Genießen. Schülerbands, -theater und -tanzgruppen sind natürlich auch herzlich willkommen, so Lansmann. Die notwenige Infrastruktur, die Technik und das Marketing werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.Wenn es die Pandemielage zulässt, soll es zudem ein Familienprogramm geben, das auf der großen Wiese neben der Freilichtbühne stattfinden könnte.: „Auch hierfür freuen wir uns über Bewerbungen und spannende Ideen von Vereinen, Initiativen, Kleinkünstlern oder anderen kreativen Menschen.“Wer als Künstler dabei sein möchte, sollte sich bis spätestens 24. Mai 2021 per Mail anbewerben. Die Auswahl Künstler erfolgt durch die Veranstalter. Weitere Informationen gibt es unter www.sommer-im-park-harburg.de (cb)