Neunköpfige Band „SoulReport“ gibt Konzert-Premiere im Rieckhof

Harburg – Am Sonnabend, 31. Oktober, ist im Rieckhof Soul und Funk mit der Hamburger Band "SoulReport" angesagt. Die

neunköpfige Band mit drei Gesangsstimmen wurde erst 2016 gegründet und hat bereits zahlreiche erfolgreiche Konzerte gespielt. Das Konzert im Rieckhof beginnt um 20 Uhr.



Für die Band ist es der erste Auftritt im Harburger Rieckhof – sozusagen eine Premiere. Die Band ist total gespannt, ob sich das Harburger Publikum auch mit Soul und Funk anfreunden wird? Ihr aktuelles Premieren-Programm besteht aus einem buntem Mix mit Soul Klassikern der frühen 60er, Funk von Tower of Power, Tanznummern der 80ern von Stevie Wonder und Prince, einer Prise Rock und Pop, gefühlvollem Jazz bis hin zu den aktuellen Soulhits. Fast alle Titel sind neu arrangiert und werden dementsprechend im bandeigenen Sound präsentiert.



Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro (+Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro. (cb)