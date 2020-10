Songs, Storys und Konzert: Hempel`s Beatles Show zu Gast im Rieckhof

Harburg – Diesen Termin sollten sich nicht nur Beatles-Fans nicht entgehen lassen: Die Hempel`s Beatles Show ist zu Gast im

Harburger Rieckhof. Stefanie Hempel ist die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour in Hamburg. Am Freitag, 30. Oktober, ist sie zu Gast im Rieckhof. Beginn ist um 20 Uhr.



Seit vielen Jahren führt sie musizierend mit einer kleinen Ukulele Fans, Touristen und Journalisten aus der ganzen Welt durch das berühmte Rotlichtviertel St. Pauli. Mehr als 50.000 Besucher haben diese einmalige musikalische Tour schon miterlebt.



Glühender Beatles-Fan seit ihrer Kindheit, ist die Musikerin und Songwriterin längst selber eine Institution auf dem Hamburger Kiez und gilt international als Beatles-Expertin. Mit ihrer „Beatles-Show“ holt Stefanie Hempel ihre Tour auch auf die Bühne. Geschichten und Songs. Rock´n´Roll und die großen Hits.



Zusammen mit ihrem Publikum taucht sie ab ins St. Pauli der 60er Jahre, in eine Welt von Seeleuten, Bardamen, Schlammringerinnen, Rockern und "Exis" - dorthin, wo die Beatles laut John Lennon „erwachsen“ wurden – und bietet eine hautnahe Begegnung mit der größten Band aller Zeiten.



Die Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro. Reservierung sind möglich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)