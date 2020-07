Kunst & Kirschen gibt es am nächsten Wochenende in Moorburg

Moorburg – Die Kirschen sind sowieso da, jetzt kommt auch die Kunst zurück nach Moorburg.

Die Macher des gemeinnützigen Vereins „Moorburger Art“ und auch die Aussteller ihres fast schon traditionellen Kunstmarkts haben gebangt und gehofft – und letztlich war trotz Corona alles klar: „Kunst & Kirschen“ kann am kommenden Wochenende stattfinden.



Am 11. und 12. Juli präsentieren 30 Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten auf dem Hof Moorburger Elbdeich 263. Viele von Ihnen haben eine lange wirtschaftliche Durststrecke hinter sich. Für die meisten von ihnen ist es die erste Möglichkeit in diesem, ihre Arbeiten in diesem Jahr zu zeigen. „Ein Besuch der Veranstaltung“, so die Organisatoren, „ist auch ein Zeichen der Solidarität mit den Kunstschaffenden aus Hamburg und dem Umland.“



Neben vertrauten Gesichtern aus den vergangenen Jahren sind auch neue Aussteller wie der bekannte Schleswig-Holsteiner Garten-Objekt-Künstler Jörn Brede oder Ute Stender-Killguß, die Organisatorin der „Kunstpassage Hamburg“, mit ihren außergewöhnlichen Arbeiten dabei. Und da das Catering in Corona-Zeiten in professionellen Händen liegen sollte, wurde es vom Verein an die „Speisenwerft bei Tim Mälzer GmbH“ übergeben.



Um die Ausstellung stattfinden lasen zu können, wurde lange an einem Sicherheitskonzept gefeilt. Zu ihm gehören „Einbahnstraßen “ genauso wie Abstandsregeln, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Begrenzung der Besucheranzahl. Da auf dem Gelände aber viel Platz ist, sind sich die Organisatoren sicher: „Es werden zwei entspannte gemeinsame Tage – im Rahmen der Covid-19-Bestimmungen.“ Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. ag