Benefizkonzert für Obdachlosenhilfe: Axel Feige in der Fischhalle

Harburg – Musikalischer Leckerbissen in der Fischhalle Harburg: Das Harburger Rote Kreuz präsentiert am Donnerstag, 20. Februar, die Band Diazpora mit Sänger Axel Feige. Und der ist längst kein Unbekannter mehr: Axel Feige ist 2017 beim ESC-Vorentscheid als zweiter Finalist bundesweit bekannt geworden.



An diesem Abend lohnt sich der Besuch der Fischhalle gleich doppelt: Band und Sänger sind mit ihrem authentischen und extrem tanzbaren Sound zwischen Funk, Pop und Soul schon lange kein Geheimtipp mehr und in großer Bühnenbesetzung ein echter Leckerbissen für Konzertgänger.



Gleichzeitig hilft ihr Benefiz-Auftritt einer sozialen Einrichtung im Quartier: Die Einnahmen gehen an das Harburg-Huus für Obdachlose des DRK. „Wir sind der Band und Axel Feige sehr dankbar, dass sie auf ihre Gage verzichten und damit das Harburg-Huus unterstützen“, sagt der Leiter der DRK-Einrichtung, Thorben Goebel-Hansen. „Und wir danken auch Werner Pfeifer als Betreiber der Fischhalle, der uns den Ort für dieses Afterwork-Konzert zur Verfügung stellt.“



Das Harburg-Huus mit Tagestreff und 15 Übernachtungsplätzen für Obdachlose mit Hund erhält keine öffentlichen Mittel. Deshalb ist die Einrichtung auf Spenden und Sponsoren angewiesen.



Karten für das Konzert gibt es ab sofort in der DRK-Geschäftsstelle in der Rote-Kreuz-Straße 3 bis 5 und im Harburg-Huus im Außenmühlenweg 10b (Nähe Hohe Straße). Ein Ticket kostet 15 Euro, die Summe geht direkt an das DRK-Harburg-Huus für Obdachlose.



Für Kurzentschlossene gibt es am Donnerstag, 20. Februar, ab 17 Uhr Karten an der Abendkasse in der Fischhalle, Kanalplatz 16. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Obdachlose haben freien Eintritt. (cb)