Neues Entreé zur City: 94 Wohnungen an der Knoopstraße fast fertig

Harburg – Ungewohnter Anblick an der Knoopstraße: Das Baugerüst am bis zu sechs-geschossigen Saga-Neubau ist verschwunden. Entstanden ist ein Wohnhaus mit 94 öffentlich geförderte neuen Wohnungen und einigen Geschäften im Erdgeschoss. Das Gebäude aus dunkelroten Klinker-Steinen ist fast fertig, die ersten Wohnungen sind bereits bezogen.

Es ist das neueaus Richtung Eißendorf: Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat sich der Anblick des Straßenzugs zwischenundstark verändert: Früher gab es neben einem breiten Fußweg an der Ecke einen(kleines Foto). Und nicht nur das: Viele Jahre stand auf der Grünfläche neben dem Parkplatz der Container des so genannteneinem Treffpunkt für Trinker, der vor einigen Jahren in dasumziehen musste. (cb)