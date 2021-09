Straßenbauarbeiten im Binnenhafen: Ausbau der Veloroute bis August 2022

Harburg – Am Kanalplatz und in der Blohmstraße kann man bereits gut die neue Veloroute erkennen. Neben der Fahrbahn für Autos ist ein breiter „Highway“ für Radfahrer entstanden (Foto). Die Arbeiten in diesem Bereich werden nach rund neun Monaten Bauzeit demnächst abgeschlossen.

Jetzt gehen die Arbeiten im Binnenhafen zum Ausbau der Veloroute 10 von der Hamburger City nach Neugraben weiter: Ab Montag, 18. Oktober, wird an Veritaskai und Kanalplatz ein weiterer Abschnitt der Veloroute 10 hergestellt. Das Bezirksamt Harburg baut die etwa 450 Meter lange Strecke zwischen Östlichem Bahnhofskanal und Harburger Schloßstraße im Sinne von optimierter Verkehrssicherheit und Komfort für alle Verkehrsteilnehmenden aus.

Am 18. Oktober beginnen die Straßenbauarbeiten an Veritaskai und Kanalplatz. Die Maßnahmen für den Ausbau der Veloroute 10 dauern voraussichtlich bis August 2022 an.

In dieser Zeit wird die gesamte Fahrbahn umgebaut und die Straße zum Teil von Grund auf saniert. Auf der Nordseite der Straße wird der vier Meter breite Zweirichtungsradweg neu hergestellt. Der Gehweg wird auf beiden Seiten der Fahrbahn neu und barrierefrei ausgebaut. Hinzu kommen der barrierefreie Umbau und die Erweiterung der Bushaltestellen an Veritaskai und Kanalplatz, deren Wartebereiche mit Fahrgastunterständen ausgestattet werden.

Durch den vollständigen Neubau von Straßenentwässerungsleitungen im Kanalplatz und im Einmündungsbereich der Harburger Schloßstraße wird die Entwässerungsqualität in diesem Gebiet nachhaltig verbessert. Ab April 2022 werden im Bereich der Parkplatzfläche am südlichen Kanalplatz zusätzlich ein neuer, unterirdischer Regenwasserspeicher und eine Reinigungsanlage errichtet.

Voraussichtliche Zeitschiene der Maßnahmen:

Oktober 2021 - Anfang April 2022

Die Straßenbaumaßnahme beginnt im Oktober 2021 am Veritaskai. Bis Januar 2022 bleibt der Veritaskai in beide Richtungen befahrbar, danach wird in Veritaskai und Kanalplatz eine Einbahnstraße in Richtung Westen eingerichtet. Zur Einbringung der Asphaltschicht ist der Veritaskai Anfang April 2022 für ein Wochenende voll gesperrt, danach ist die Straße bis Schellerdamm wieder in beide Richtungen befahrbar und die Arbeiten finden in den Nebenflächen statt.

Mitte April - Anfang Juli 2022

Die Baustelle rückt Mitte April 2022 an den östlichen Kanalplatz und in den Einmündungsbereich zur Harburger Schloßstraße weiter. Der Kanalplatz wird Grund instandgesetzt, bleibt jedoch als Einbahnstraße Richtung Westen befahrbar. Die Harburger Schloßstraße ist zwischen April und Anfang Juli 2022 ebenfalls eine Einbahnstraße nach Süden. Zur Herstellung der neuen Straßenentwässerung werden Kanalplatz und Harburger Schloßstraße in Mai und Juni 2022 für zwei Wochen voll gesperrt.

Juli - August 2022

Die abschließenden Arbeiten finden im Juli und August 2022 auf der Nordseite der Straße Kanalplatz statt, die in dieser Zeit weiterhin als Einbahnstraße nach Westen eingerichtet ist.

Die Umleitung erfolgt während der Bauzeit über Karnapp, Seevestraße und Hannoversche Straße. Die Maßnahme ist auf die benachbarten großen Baumaßnahmen wie beispielsweise den Umbau Hannoversche Straße und den Umbau Busbahnhof Harburg abgestimmt.

Während der gesamten Baumaßnahme werden die Haltestellen der Buslinien temporär verlegt. Hierüber informiert der HVV seine Fahrgäste über Aushänge an den Haltestellen. Rad- und Fußverkehr kann den Bereich durchgehend passieren. (cb)