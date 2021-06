Bau der Veloroute 11 im Binnenhafen: Kanalplatz und Dampfschiffsweg gesperrt

Harburg – Die Arbeiten an der Veloroute 11 im Harburger Binnenhafen gehen in die nächste Phase: Nachdem wie berichtet die Blohmstraße seit mehreren Wochen als Baustelle nur in eine Richtung zu befahren ist, beginnen ab Montag, 28. Juni, die Straßenbauarbeiten am Kanalplatz und Dampfschiffsweg zur Realisierung eines weiteren Abschnittes der Veloroute 10.

Ab Montag, 28. Juni, erreichen die Straßenbauarbeiten im Binnenhafen den Bereich Kanalplatz. Während dieser Zeit ist die Durchfahrt am Kanalplatz für Kraftfahrzeuge gesperrt, teilte das Bezirksamt jetzt mit. Die Blohmstraße ist weiterhin als Einbahnstraße Richtung Süden befahrbar. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geleitet.

Eine Umleitung zum Erreichen der Harburger Schloßinsel aus Richtung Osten kommend ist ausgeschildert. Diese führt ab Veritaskai über den Schellerdamm, Seehafenstrasse und Wilhelm-Weber-Straße.

Die Kreuzung Blohmstrasse/Dampfschiffsweg ist darüber hinaus vom 19. bis 31. Juli 2021 für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle auf gesicherten Querungen passieren. Während dieser Zeit kann die Harburger Schloßinsel weiterhin über die Wilhelm-Weber-Straße verlassen werden. Die fußläufige Erreichbarkeit der Fischhalle ist jederzeit gewährleistet.

Sämtliche Umleitungen und Hinweisbeschilderungen werden, entsprechend der Verkehrsführung und der erforderlichen Sperrungen, rechtzeitig und weiträumig eingerichtet. Die Bauphase soll Anfang Oktober 2021 abgeschlossen sein. (cb)