Neuer Kreisverkehr in Ehestorf fertig: Freie Fahrt ab Pfingstmontag

Ehestorf - Der Umbau ist beendet und ab Pfingstmontag herrscht hier wieder freie Fahrt: Die Kreuzung der Kreisstraßen 20 und 74 in Ehestorf ist innerhalb von knapp zwei Monaten zu einem Kreisverkehrsplatz geworden. Damit hat der Landkreis Harburg einen weiteren Unfallschwerpunkt entschärft.



Die Arbeiten konnten sogar gut eine Woche früher als eigentlich geplant abgeschlossen werden. Dafür war wohl auch Frauenpower verantwortlich: Frauen haben die Planung, Projektleitung und Bausteuerung übernommen und dafür gesorgt, dass die Bauarbeiten innerhalb von zwei Monaten wie am Schnürchen geklappt haben.



Der Umbau der Kreuzung im Bereich der Einmündung Appelbütteler Straße (K20) und dem Ehestorfer Weg (K74) war in der Vergangenheit mehrfach verschoben wurden, damit er nicht gleichzeitig mit den Bauarbeiten des Hamburger Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) stattfindet. „Ursprünglich sollte er erst nach Abschluss der Arbeiten am Ehestorfer Heuweg beginnen. Nun hat der Landkreis in Abstimmung mit dem LSBG die Unterbrechung der Arbeiten am Heuweg genutzt, um den Baubeginn deutlich vorzuziehen und die Chance für die lange erwartete Beseitigung des Unfallschwerpunkts zu nutzen“, sagte Bernhard Frosdorfer, Pressesprecher des Landkreis Harburg.



Für den Bau des Kreisverkehrs hat der Landkreis Harburg rund eine Million Euro investiert. Die bisherige Kreuzung wurde dabei komplett umgebaut, auch die Appelbütteler Straße und der Ehestorfer Weg wurden erneuert und erhielten eine neue Asphaltdecke. Die Mittelinsel ist nicht überfahrbar gestaltet, sondern soll durch Begrünung die Erkennbarkeit des Kreisverkehrs verbessern. Eine bienenfreundliche Wildblumenfläche sorgt dort für farbenfrohe Akzente. (cb)