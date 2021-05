Kita-Neubau in Hittfeld: Hochbau für 3,3-Mio-Euro Projekt beginnt

Hittfeld - Bis Herbst letzten Jahres stand hier noch der „Meyermannshof“, die ehemalige Außenstelle der Seevetaler Verwaltung. Jetzt entsteht etwas komplett Neues: In diesen Tagen beginnt der Hochbau für Hittfelds neue Kita. Am Meyermannsweg, direkt gegenüber der Burg Seevetal, entsteht eine Einrichtung für über hundert Kinder, verteilt auf insgesamt fünf Gruppen: drei Elementargruppen für die „großen“ Kinder und zwei Krippengruppen für die Unterdreijährigen.



Die beiden derzeit bestehenden Pavillon-Gruppen auf dem Gelände der DRK-Kita Hittfeld „Reetwiesen“ mit je einer Krippen- und einer Elementargruppe sollen nach Fertigstellung in den Neubau integriert werden.



Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen machte sich jetzt zusammen mit Hittfelds Ortsbürgermeister Thomas Fey und Mitarbeitern der Verwaltung ein Bild vor Ort von dem Baufortschritt. Die Bürgermeisterin betonte, dass derzeit in allen vier großen Gemeindeteilen – Meckelfeld, Maschen, Fleestedt und Hittfeld – nahezu zeitgleich neue Kitaräumlichkeiten entstehen: „Ein Novum in der Gemeinde das zeigt, wie stark wir als Standort für junge Familien mehr nachgefragt werden denn je“ , so Martina Oertzen.



Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich rund 3,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant. Aufgrund der derzeit angespannten Situation im Bausektor können Änderungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. (cb)