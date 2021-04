Stillstand bei Neuländer Quarree und NYH-Gelände: Senat setzt Impuls

Harburg – Wechselnde Besitzer, hochtrabende Pläne und klangvolle Projektnamen: Mehr passiert hier nicht. Das Neuländer Quarree und das New York-Hamburger-Gelände ("Eco-City") dümpeln seit Jahren vor sich hin. Außer Kleinigkeiten und Besitzerwechsel ist nicht viel passiert. Die Befürchtungen, das Areal sei nur noch ein Spekulationsobjekt, sind nach vielen Besitzerwechseln und einer enormen Preissteigerungen begründet.



Jetzt setzt der Hamburger Senat einen wichtigen Impuls: Das Neuländer Quarree und das Gelände der ehemaligen New-York-Hamburger Gummi-Waaren Compagnie einschließlich nördlich angrenzender Flächen werden in die laufenden vorbereitenden Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Harburg einbezogen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen.



„Scheitern kooperative Lösungen mit den Eigentümern entgegen aller Erwartungen, hält sich die Stadt durch die vorbereitenden Untersuchungen nun die Möglichkeit offen, die Umsetzung ihrer städtebaulichen Ziele im Wege einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme aktiv umzusetzen. Ziel ist, dass städtebaulich bedeutsame Entwicklungsflächen nicht längerfristig brachliegen“, teilte der Senat mit.



Die städtebaulich-freiraumplanerische Rahmenplanung zu der auch wird damit auf weitere wichtige Entwicklungsflächen im Binnenhafen Harburg ausgeweitet. Gleichzeitig wird auch die bestehende Vorkaufsrechtsverordnung deckungsgleich auf diese Flächen ausgedehnt, so dass die Stadt bei einem Verkauf der Grundstücke ein Vorkaufsrecht erhält.



Weiter heißt es: „Die Einbeziehung soll die grundsätzliche Möglichkeit eröffnen, die Entwicklung auch unabhängig von den Zusagen und Verkaufsentscheidungen privater Investoren voranzubringen. Die Stadt strebt aber weiterhin eine kooperative Lösung mit den Eigentümern an.“ (cb)