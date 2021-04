Der Kran wurde abgebaut: Rohbau des Fraunhofer-Centers ist fertig

Harburg – Die Skyline im Harburger Binnenhafen ist um ein weit sichtbares Gebäude reicher: Der Neubau des Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML hat seine volle Größe erreicht. Der Rohbau des achtstöckigen Gebäudes ist fertig gestellt und der Kran wurde abgebaut.



Und so geht es in den nächsten Monaten weiter: „Das Vormauerwerk in rotem Backstein ist in Arbeit. Weitere Fenster sowie das große Rolltor in der Ostfassade werden in den kommenden Monaten eingebracht und der Innenausbau läuft. Hier wird noch verputzt und Trockenbauwände eingefügt, bis es mit den Installationen weitergeht“, sagt Claudia Bosse, Pressereferentin des Fraunhofer-Centers, auf Anfrage von harburg-aktuell.



Das Gebäude soll Ende Dezember fertig gestellt sein, der Einzug wird Ende 2021 oder Anfang 2022 erfolgen. Das neben der Fischhalle am Wasser liegende Gebäude wird neben einem großzügigen Eingangsbereich moderne Konferenz- und Veranstaltungsräume bekommen und die oberen Etagen werden Platz für mehr als 80 Wissenschaftler, Studenten und die Verwaltung bieten. Insgesamt 2.400 Quadratmeter werden den Mitarbeitern des CML zur Verfügung stehen, davon 800 für Labore und Werkstätten und 1.600 für die Büros der Wissenschaftler.



Eine Besonderheit: Die Flure in dem neuen Gebäude verlaufen nicht geradeaus, sondern in einem Kreis. (cb)