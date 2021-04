Endspurt an der Bremer Straße: Neuer Radweg erreicht die Harburger City

Harburg – Endspurt an der Bremer Straße: Nur noch gut 100 Meter, dann ist auch der neue Radweg an der Bremer Straße in Richtung Stadtauswärts fertig. Meter für Meter hat sich die Baukolonne von der

Hohen Straße in Richtungvorgearbeitet. Jetzt fehlt nur noch das letzte Stück Radweg in der leichten Kurve gegenüber dem Eingang zum Friedhof, dann ist die Knoopstraße erreicht.Zwischenundwerden seit Oktober 2020 wie berichtet auf beiden Seiten der Bremer Straße der Radweg und die Nebenflächen erneuert. Auf der anderen Seite in Richtung stadteinwärts wurde der neue Radweg bereits Ende Januar fertig gestellt, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis auch die zweite Seite freigegeben wird. (cb)