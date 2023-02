Trauer um Sportsmann: Jens Bendixen-Stach starb im Alter von 67 Jahren

Harburg – Der Hamburger Fußball trauert um einen Harburger Sportsmann: Völlig überraschend ist am 14. Februar 2023 der Vorsitzende des Verbands-Jugendausschusses, Jens Bendixen-Stach, im Alter von 67 Jahren gestorben. Das teilte der Hamburger Fußballverband heute mit. Der Träger der Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes in Bronze war vor seiner Pensionierung viele Jahre lang Abteilungsleiter der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (FiFa). Unter seiner Federführung wurde die FiFa auch zur Partnerschule des Nachwuchsleistungssports.

Jens Bendixen-Stach war ein überaus engagierter Mensch, der sich aus Berufung für den Kinder- und Jugendfußball eingesetzt hat. Bis zu seiner Pensionierung war der Pädagoge Abteilungsleiter für Querschnittsaufgaben und Abteilungsleiter für das Sportprofil an der STS Fischbek-Falkenberg mit sportbetonter Ausrichtung. Die Kooperationen mit dem HSV waren ihm dabei immer eine besondere Betonung wert. Ebenso war er für die Hamburger Schulbehörde, unter anderem auch im Fachausschuss Fußball, tätig.

In vier Vereinen war Jens Bendixen-Stach ehrenamtlich aktiv: Beim FSV Harburg war er Mitglied von 1979 bis 2000 und 20 Jahre Jugendtrainer – trainierte dort unter anderem den Ex-Profi Eren Sen; beim HSV war er Mitglied seit 2000 und Partner des Uwe-Seeler-Pokals, zudem war er Mitinitiator, dass die STS Fischbek/Am Falkenberg HSV-Partnerschule wird; beim HNT war er Mitglied seit 2008, Unterstützer beim Wiederaufbau der Fußballabteilung, Beisitzer im Präsidium für die Vernetzung von Schule / Verein und Sportstättenentwicklung – dort Mitwirkung bei der Übernahme des Sportplatzes Opferberg in die Verwaltung der HNT-Kooperation zwischen „seiner“ Schule und der HNT.

Beim FC Süderelbe war er passives Mitglied seit 2010, passiver Unterstützer beim Projekt „Kunstrasen“, Unterstützer beim Projekt „Kicking Girls“ für den FC Süderelbe und Talentförderung für 3. und 4. Schulklassen in der Region Süderelbe. Seine große Leidenschaft aber war der HSV, wo er möglichst kein Heimspiel im Volksparkstadion verpasste.

Beim Hamburger Fußball-Verband war Jens Bendixen-Stach ab 1999 erst für den Schulfußball und ab 2001 als Beisitzer im Verbands-Jugendausschuss (VJA) tätig. 2017 wurde er Vorsitzender des Verbands-Jugendausschusses und damit auch Präsidiumsmitglied des HFV. Er hatte eigentlich vor, diesen Vorsitz in diesem Jahr abzugeben, um sich mehr seinem anderen großen Hobby, dem Golfspielen widmen zu können.

Jens Bendixen-Stach war von Anfang an ab 2012 bei den partnerschaftlichen Besuchen mit den Freunden aus Chicago dabei und pflegte diese Kontakte mit Herzblut. Er war stets Neuem aufgeschlossen. So förderte er von Anfang an den eFootball. Er war aber auch jemand, der sich für seine Werte einsetzte und seine Meinung vertrat, wenn etwas aus seiner Sicht in die falsche Richtung lief. Für seine großen Verdienste um den Fußball im HFV wurde er 2010 mit der silbernen Ehrennadel und 2016 mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet. Vorgesehen war, Jens Bendixen-Stach in diesem Jahr die goldene Ehrennadel zu verleihen. (cb)