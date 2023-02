Erfolgsserie hält an: VTH-Teams feiern Doppelerfolg bei U14-Meisterschaft

Neugraben – Die Erfolgsserie hält an : Die jungen Volleyballerinnen aus dem Leistungszentrum des Volleyball-Team Hamburg (VTH) sammeln weiter fleißig Titel und Podestplätze. Bei der Hamburger U14-Meisterschaft am Wochenende im Stadtteil Dulsberg holte der VTH-Nachwuchs direkt einen Doppelerfolg. In einem reinen VTH-Finale setze sich die erste Mannschaft des Jahrgangs 2010/11 mit 2:0 (25:15, 25:12) gegen die zweite durch. Die dritte VTH-Auswahl runde das sehr gute Turnier-Ergebnis mit einem 2:1-Erfolg im Spiel um Platz fünf ab..

Ein tolles Turnier spielte am Sonntag auch die U18-Auswahl des VTH. Bei der Hamburger Meisterschaft ihrer Altersklasse in Halstenbek fehlten am Ende nur wenige Punkte zum Titel. In einem spannenden und engen Finale gegen die VG WiWa erzwangen die Neugrabenerinnen nach Rückstand noch einen dritten Entscheidungssatz, verloren schlussendlich jedoch mit 1:2 (19:25, 25:16, 12:15). Als Hamburger Vizemeisterinnen sind die U18-Damen des VTH aber auch für die Norddeutsche Meisterschaft qualifiziert.

Mit den sehr guten Platzierungen vom Wochenende hält die Erfolgsserie der VTH-Nachwuchsteams an. Im Januar hatten die Mannschaften aus dem Leistungszentrum des VT Hamburg schon den Titel bei der Hamburger U16-Meisterschaft sowie den Vizetitel bei der U20 gewonnen. Anfang April stehen nun noch die Entscheidungen bei der U13 und U15 an. Abgeschlossen werden die diesjährigen Hamburger Jugendmeisterschaften im Volleyball dann am 7. Mai in der CU Arena. Dort ist das VT Hamburg Gastgeber der Hamburger U12-Meisterschaft.