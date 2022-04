Impfzentrum im Krankenhaus Harburg ändert seine Öffnungszeiten

Heimfeld - Das Impfzentrum im Krankenhaus Harburg am Eißendorfer Pferdeweg hat seine Öffnungszeiten geändert. Ab sofort kann man sich in der Asklepios-Klinik mittwochs bis freitags von 8 bis 18 Uhr impfen lassen. Diese Öffnungszeiten gelten zunächst bis zum Ende April. Eine Terminvergabe ist nicht notwendig: Auch ohne Termin wird in dem Impfzentrum in den genannten Zeiten beraten und geimpft. dl