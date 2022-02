Phoenix-Viertel: Mehrsprachige Impfaktion geht in die letzte Runde

Harburg - Die mehrsprachige Impfaktion im Phoenix-Viertel geht in die dritte und vorerst letzte Runde: Am Mittwoch, 9. Februar, werden Im Café des FZ Feuervogels in der Baererstraße 36 (gegenüber der Sporthalle), vor allem Kinder und Jugendliche geimpft, also auch diejenigen, die bei der letzten Aktion am 19. Januar, zum ersten Mal geimpft wurden.

Erneut konnte für das Angebot der Allgemeinmediziner Dr. Heiko Marn aus Ottensen gewonnen werden. Heiko Marn und sein Praxisteam haben die Kinderimpfungen auch bei der vorigen Impfaktion im Januar durchgeführt.

„Die vorherigen Impfaktionen im Dezember und Januar haben vor allem gezeigt, dass es viele impfwillige aber noch minderjährige Jugendliche gibt, welche auf Grund verschiedener Faktoren keinen Zugang zu Impfungen haben oder bekommen“, sagt Organisatorin Demi Akpinar und fügt hinzu: „Zum Beispiel, weil die Erziehungsberechtigten zu der Zeit arbeiten und ihre Kinder nicht begleiten können oder vielleicht auch, weil die Erziehungsberechtigten selbst sich dazu entscheiden sich nicht impfen lassen zu wollen und somit dieses auch für ihre heranwachsenden Kinder mitbestimmen."

Außerdem sagt sie: „Die Möglichkeit der Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sich auch impfen lassen zu können ohne in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten zu sein befindet sich in einem rechtlich abgesicherten Rahmen und ist somit möglich.“

Folgende Impfungen sind bei der Aktion im Angebot:

Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren. Nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten. Für Kinder zwischen 5 und 11, die am kommenden Mittwoch die Erstimpfung in Anspruch nehmen werden, wird Herr Dr. Heiko Marn die Zweitimpfung in seiner Praxis anbieten (Ottenser Hauptstrasse 1a, 22765 Hamburg).

Außerdem gibt es Erst- Zweit- und Boosterimpfungen ab 12 Jahren. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren können auch ohne Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten geimpft werden Dazu muss die Einwilligungserklärung des RKI von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. (cb)