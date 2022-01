Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg: Tag der offenen Tür nur Online

Neugraben - Der Tag der offenen Tür der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (StS FiFa) am Freitag, 14. Januar, findet ab 15 Uhr online statt. Die steigenden Inzidenzen in der Hansestadt ließen der Schule keine andere Möglichkeit, als erneut virtuell in die Schule einzuladen. Schulleiter Stephan Ropeter und Johanna Lukaszewski, kommissarische Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5 und 6, sowie weitere Mitglieder der Schulleitung freuen sich auf viele Klicks um ihre Schule und deren Schwerpunkte vorzustellen.

Bereits ab 14 Uhr laden einige Hamburger Sportverbände in der Störtebeker Halle zur Nachsichtung für die Plätze in den Sportklassen ein. Sie sind eines der Aushängeschilder an der StS FiFa und inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus durch ihre Erfolge bekannt. Die Sportarten Leichtathletik, Volleyball, Hockey, Fußball und Triathlon stehen an der Partnerschule des Nachwuchsleistungssports für besonders sportbegeisterte Viertklässler zur Wahl. (cb)

Der Link zur Anmeldung: https://app.wonder.me/?spaceId=8ef9289e-4837-45bf-8f71-37212a6b11d0