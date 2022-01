Hamburgs Bürgermeister kommt zur Impfaktion nach Harburg

Harburg - In so prominenter Gegenwart wird man sich selten in Harburg impfen lassen können. Am 10. Januar kommt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gemeinsam mit dem Bürgerschaftsabgeordneten Sören Schumacher (SPD) in den Hochzeitssaal Masal Deluxe Event am Küchgarten.

Hochzeitssäle werden seit September letzten Jahres als Standorte für Impfaktionen genutzt, weil sie von Miugranten besonders gut angenommen werden.

Geimpft wird am kommenden Montag von 16 Uhr bis 21 Uhr. Wer gern den Bürgermeister dabei haben möchte, muss in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr da sein.

Es finden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen statt und es besteht freie Impfstoffwahl zwischen BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Wer sich impfen lassen will, braucht nur seinen Personalausweis und - wenn vorhanden - den Impfausweis mitzubringen. zv