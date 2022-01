Weber Apotheken: Wiedereröffnung des Corona-Testzentrums in den Arcaden

Harburg - Die Weber Apotheken (Arcaden Apotheke, City Apotheke, WeVital Apotheke) haben Ihr Corona-Testzentrum in den Harburg Arcaden wieder eröffnet. Ab sofort kann man sich am Arcaden-Eingang an der Unterführung zwischen Rathausplatz und Sand wieder testen lassen. Geöffnet ist von Montag bis Sonnabend von 8 bis 18 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Vor dem Hintergrund der neuendie bald für viele Bereiche des öffentlichen Lebens gilt, sind Corona-Test wichtiger denn je. Ab sofort sind neben den hochwertigen Antigen-Schnelltests und den kostenlosen Bürgertests (unter anderem für Minderjährige, Schwangere und Personen mit medizinischen Kontraindikationen gegen Impfungen) auch PCR-Tests möglich, wenn das Ergebnis des Antigen-Schnelltests positiv ausfällt. Somit ist die Möglichkeit gegeben schnellstmöglich Sicherheit zu erhalten.

Eine Online-Terminreservierung kann mit einem Klick hier vorgenommen werden.



„Mit den steigenden Inzidenzzahlen in Harburg und dem Umland von ungeimpften und geimpften Personen sind Tests wichtig, um das Pandemiegeschehen zu überwachen und einzudämmen“, sagt Apotheker Lühr Weber gegenüber harburg-aktuell.

Durch die schnelle Ausstellung der Testzertifikate können die Tests in seinem Gültigkeitszeitraum besonders effizient genutzt werden. Das Testzertifikat wird über eine passwortgeschützte E-Mail übermittelt und kann auch als Reisezertifikat eingesetzt werden. Durch Anbindung an die Corona-Warn-App sind die Testzertifikate auch in der App vorzeigbar. Auch ein Ausdruck des Testergebnisses vor Ort ist möglich.

Das Testzentrum befindet sich in den Harburg Arcaden, Erdgeschoss Ausgang Rathaus Harburg/Sand, und ist geöffnet montags bis samstags von 8 Uhr bis 18 Uhr.