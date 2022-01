Corona-Kontrollen vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen

Harburg - Polizei und Bezirksamt haben am Dienstagvormittag in der Lüneburger Straße in mehreren Geschäften die Einhaltung der Eindämmungsverordnung kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

In drei Geschäften wurden nach Feststellung der Beamten offenbar nicht die Einhaltung der 2G-Regeln überprüft. Aus einem Gemüseladen türmte einer von drei Mitarbeitern, die ohne Maske überrascht wurden.

Die Kontrollen fanden auch vor dem Hintergrund eines erneuten Anstiegs der Infektionszahlen im Bezirk Harburg statt. In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt 606 neue Corona-Infektionen bekannt. Das sind 85 mehr als in der Vorwoche und nur 33 weniger in der Woche davor, als die Zahlen einen Höchststand erreicht hatten.

Foto: André Zand-Vakili

Hamburgweit ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gestiegen. Nur noch in den Bezirken Harburg und Bergedorf, einwohnermäßig die kleinsten, wurden unter 1000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche festgestellt. Im Bezirk Mitte ist die Zahl der Neuinfektionen mit Covid19 von 978 auf 1732 Fälle innerhalb einer Woche geradezu explosionsartig gestiegen. zv