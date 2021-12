Corona: Nochmal mehr Neuinfektionen im Bezirk als in der Vorwoche

Harburg - Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona bleibt im Bezirk Harburg weiter auf sehr hohem Niveau. In der vergangenen Wochen wurden dem Gesundheitsamt 534 neue Infektionen mit Covid19 bekannt. Das sind noch einmal 15 mehr als in der Vorwoche. Die Inzidenz liegt damit bei 314.

Auch in anderen Bezirken ist die Zahl der Neuinfektionen hoch. In Mitte und in Wandsbek lagen sie bei über 1000 Fällen.

"An der Mikrodynamik dieser Welle im Bezirk Harburg könnten verschiedene Parameter beteiligt sein, ohne dass hieraus Erklärungen für das im Vergleich mit anderen Bezirken spätere Auftreten resultieren", heißt es zu der hohen Zahl der Neuinfektionen aus dem Bezirksamt. So spiele die Verteilung der Harburger in verschiedene Altersgruppen eine Rolle. Die höchsten Inzidenzen treten Hamburgweit offenbar bei den 6 bis 14‑Jährigen auf. Dieser Altersgruppe, die im Bezirk Harburg besonders stark sei, konnte bisher nur teilweise ein Impfangebot gemacht werden. zv