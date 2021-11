Corona-Zahlen: Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker abgesagt

Ehestorf – Wegen der sich aktuell dynamisch entwickelnden Pandemiesituation zieht das Freilichtmuseum am Kiekeberg die Notbremse: Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker am Kiekeberg, der vom 10. Bis 12. Dezember stattfinden sollte, wurde heute abgesagt. Geplant war der Markt, der viele Besucher aus Harburg Stadt und Land anzieht, mit mehr als 110 Kunsthandwerkern am dritten Adventswochenende.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg bleibt für Besucher jedoch geöffnet: Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es gilt die "2G+"-Regel: Besucher bringen neben ihrem Impf- oder Genesenennachweis ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis mit. In Innenräumen gibt es eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Der Eintritt ins Museum beträgt 9 Euro, unter 18 Jahren ist er frei. Weitere Informationen zum Besuch im Freilichtmuseum gibt es mit einem Klick hier (cb)