Schnell und unkompliziert: DRK Harburg bietet offene Impftermine an

Harburg - Erst- und Zweitimpfung ohne Anmeldung. So unkompliziert wie möglich. Einfach vorbeikommen. Im Rahmen der deutschlandweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft bietet das Team der Corona Task-Force des DRK Harburg zwei offene Impftermine in Neuwiedenthal an.

Am Sonnabend, 18. September, und am Sonnabend, 9. Oktober, ist jeweils von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein DRK-Team mit einem Impfarzt direkt vor Ort in Neuwiedenthal. Geimpft wird im DRK-Stadtteiltreff Neuwiedenthal, Rehrstieg 22, in unmittelbarer Nähe des REWE-Supermarktes, zwei Minuten fußläufig entfernt von der S-Bahn-Station Neuwiedenthal.

Alle Menschen ab 12 Jahren können eine Impfung erhalten, als Impfstoffe kommen Johnson & Johnson (Einzelimpfung) und BioNTech (Zweifachimpfung) zum Einsatz. Wer unter 18 Jahren ist, kann nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Bitte Nachweise wie Personalausweis mitbringen, eine Meldeadresse in Hamburg ist nicht nötig. Auch Zweitimpfungen sind möglich, sofern die Erstimpfung woanders verabreicht wurde. Der Impfnachweis muss dafür beim Termin vorgezeigt werden. (cb)