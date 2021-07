Corona: Bis Freitag gibt es in Winsen Impfungen ohne Termin

Landkreis - Der Landkreis Harburg und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) halten in der kommenden Woche von Montag, 26. Juli, bis Freitag, 30. Juli, im Impfzentrum Winsen ein Zusatzangebot für impfwillige Personen bereit.

Alle Interessierten ab 18 Jahren können sich in diesem Zeitraum von 10 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung in der Stadthalle Winsen mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Die Zweitimpfung findet bereits vier Wochen später, ebenfalls im Impfzentrum Winsen, wie von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen, mit einem mRNA-Impfstoff statt – je nach Verfügbarkeit Biontech oder Moderna.



Unmittelbar im Anschluss an die Zweitimpfung erhalten die geimpften Personen direkt im Impfzentrum ihr digitales Impfzertifikat. Für alle bisher nicht geimpften Bürger im Landkreis Harburg ist das Angebot eine Chance innerhalb von vier Wochen den vollen Impfschutz mit einer Kreuzimpfung aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff zu erhalten, die insbesondere einen guten Schutz gegen die Delta-Variante des Corona-Virus bietet. wg