Testzentren in Meckelfeld, Maschen, Fleestedt und Ramelsloh geschlossen

Seevetal - Die Gemeinde Seevetal informiert darüber, dass die Corona-Testzentren in Meckelfeld (Helbach-Haus), Maschen (Dorfhaus), Fleestedt (Fleester Hoff) und Ramelsloh (EDEKA-Parkplatz) seit dieser Woche geschlossen sind.

Geöffnet bleibt das Testzentrum in der Burg Seevetal in Hittfeld. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es unter www.corona-test-seevetal.de. Darüber hinaus bieten viele Apotheken und Arztpraxen Schnelltestmöglichkeiten an. wg