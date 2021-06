Endlich Anbaden: Seevetaler Freibad in Hittfeld öffnet am 5. Juni

Hittfeld - Endlich Anbaden: Das Freibad Hittfeld (Peperdiekshöhe 6) öffnet am kommenden Sonnabend, 5. Juni, ab 10 Uhr seine Türen wieder für Gäste. Rechtzeitig zu den ersten sommerlichen Temperaturen einfach Mal im erfrischenden Nass abtauchen, das ist jetzt durch die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen möglich.

Das Hygienekonzept des Freibads wird wie im letzten Sommer mit drei Zeitblöcken funktionieren, so sollen möglichst viele kleine und große Wasserratten in den Badegenuss kommen.

An Frühschwimmertagen ist bereits von 6.30 Uhr bis 8 Uhr für bis zu 50 Frühschwimmer mit Dauerkarte baden möglich (außer mittwochs und am Wochenende).

Im großen Freizeitblock von 10 bis 17 Uhr können täglich bis zu 300 Gäste gleichzeitig das Bad nutzen (mittwochs ab 13 Uhr). Von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr steht das Bad an allen Tagen zum Feierabendschwimmen dann nochmals für bis zu 120 Badegäste zeitgleich zur Verfügung.

Badegäste können sich vorab unter dem Link www.seevetal.de/baeder informieren, wie viele Personen aktuell das Bad nutzen und welche Regeln sonst gelten. Die Seevetaler Bäderverwaltung setzt bei der Besuchererfassung auf die Luca-App, Badegäste können bequem per Scan ihre Daten hinterlegen. Ohne die App klappt der Check-In per Kontaktformular. Kinder bis zum vierzehnten Lebensjahr besuchen das Freibad nur in Begleitung eines Erwachsenen. Im Eingangsbereich und überall dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, gilt weiterhin die Maskenpflicht. (cb)