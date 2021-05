Niedrige Inzidenz: Ab Montag Präsenzunterricht für alle Schüler

Harburg - Ab der kommenden Woche sollen alle Schüler aller Jahrgänge und Schulformen in Hamburg bis zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan in die Schulen kommen. Schulsenator Ties Rabe: "Ich freue mich, dass die niedrigen Infektionszahlen jetzt weitere Spielräume für Hamburgs Schüler eröffnen. Nach einem halben Jahr ohne oder nur mit stark eingeschränktem Schulunterricht sollen Hamburgs Schüler wenigstens in den letzten drei Wochen vor den Sommerferien noch einmal vollständigen Unterricht in der Schule bekommen.“



Außerdem sagte Ties Rabe: „Doch wir wollen vorsichtig bleiben: Alle Hygienemaßnahmen bleiben in Kraft. Das gilt besonders für die umfangreiche Testpflicht, die Maskenpflicht, die Pflicht zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume und die zahlreichen weiteren Sicherheitsvorkehrungen. Die Pandemie ist noch nicht vorüber, deshalb appelliere ich an alle Beteiligten, trotz der Freude über ein Stück mehr Normalität vorsichtig zu bleiben."



Am 26. Mai ist die 7-Tage-Inzidenz auch nach strenger Hamburger Rechnung auf 31,4 gesunken (RKI 29,0). Auch die Zahl der schweren Erkrankungen hat deutlich abgenommen. Diese erfreuliche Entwicklung schafft neue Spielräume. Der Hamburger Senat hat darauf bereits vor einigen Wochen reagiert und einen Stufenplan verabschiedet, der Lockerungen in mehreren Schritten vorsieht. Die Lockerungen sollen nicht alle auf einmal umgesetzt werden, um den Erfolg der Hamburger Corona-Politik nicht zu gefährden.



In einem ersten Schritt duften alle Kinder und Jugendlichen wie berichtet ab dem 17. Mai wieder im Wechselunterricht in die Schule gehen, so dass sie rund die Hälfte aller Unterrichtsstunden in der Schule lernen konnten. Weitere Lockerungen des ersten Schrittes betrafen die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen und die Öffnung der Kindertagesstätten.



Ab dem 31. Mai 2021 sollen alle Schüler aller Jahrgänge und Schulformen deshalb bis zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan in die Schulen kommen. Der Unterricht soll wieder in allen Fächern stattfinden, das betrifft auch die Schulfächer Sport, Musik und das Schulschwimmen in der Grundschule, für die allerdings weiterhin besondere Hygieneregeln und Einschränkungen gelten.



Um besondere Risiken einzelner Familien zu vermeiden, bleibt die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt. Das bedeutet, dass weiterhin die Eltern darüber entscheiden können, ob ihr Kind in die Schule geht oder im Homeschooling zu Hause lernt. Klassenreisen bleiben bis zu den Sommerferien verboten. Die Schulen können jedoch unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln einzelne Tagesausflüge in die nähere Umgebung organisieren. (cb)