Corona: Tests im Landkreis auch Himmelfahrt und Pfingesten

Landkreis - Das Corona-Testzentrum des Landkreises am Krankenhaus Winsen, das PCR-Tests für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten ohne Symptome anbietet, hat auch an Christi Himmelfahrt geöffnet.



So sehen die Öffnungszeiten und die Zeitfenster für eine Terminvereinbarung über Christi Himmelfahrt und Pfingsten aus:



Christi Himmelfahrt: Der Test-Container ist am Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt), sowie am Freitag, 14. Mai, geöffnet. Am darauffolgenden Wochenende hat das Testzentrum regulär geschlossen. Termine können jeweils am Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0 41 71-693 111 vereinbart werden.



Pfingsten: Das Testzentrum hat am Samstag, 22. Mai, am Sonntag, 23. Mai (Pfingstsonntag), sowie am Montag, 24. Mai, (Pfingstmontag), geschlossen und öffnet wieder am Dienstag, 25. Mai. Termine für den „Pfingstdienstag“ können am Pfingstmontag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ebenfalls unter der Telefonnummer 0 41 71-693 111 vereinbart werden.



Testen lassen können sich im Testcontainer ausschließlich Kontaktpersonen von erkrankten Personen ohne Symptome. Bürger mit Krankheitssymptomen kontaktieren für einen PCR-Test ihren Hausarzt beziehungsweise den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen unter der Telefonnummer 116 117. Alle Informationen zum Thema PCR-Tests im Landkreis Harburg finden sich unter www.landkreis-harburg.de/corona-test sowie für Schnelltests unter www.schnelltest.landkreis-harburg.de. wg