Wenn Reisen wieder möglich sind: Vorausschauendes Angebot der Kundenzentren

Harburg – Reisen ins In- und Ausland sollten wegen der Pandemie so weit wie möglich vermieden werden. Doch der Hamburger Senat bietet jetzt einen zusätzlichen Service an, damit alle Hamburger über entsprechende Dokumente verfügen, wenn die Pandemielage das Reisen wieder möglich macht.



„Mit einer vorausschauenden Ausweitung des Angebots tragen die Kundenzentren dem Umstand Rechnung, dass während der Corona-Pandemie deutlich weniger Dokumente beantragt und ausgegeben worden sind. Von Sonnabend, 24. April, bis Ende August 2021 wird es daher künftig ein zusätzliches Service-Angebot in den Hamburger Kundenzentren (Fachbereich Einwohnerdaten) für Reise- und Ausweisdokumente geben, damit alle Hamburger über entsprechende Dokumente verfügen, wenn die Pandemielage das Reisen wieder möglich macht“, teilte der Hamburger Senat am Mittwoch mit. Auch das Kundenzentrum Harburg wird direkt am 24. April öffnen und Termine anbieten.



Dank des Engagements der Mitarbeitenden ist es möglich, ein Zusatzangebot in wechselnden Hamburger Kundenzentren zu schaffen – insbesondere mit Blick auf eine erhöhte Nachfrage in der üblichen Hauptreisezeit im Sommer, sofern das Infektionsgeschehen das Reisen dann wieder zulassen sollte. Die Hamburger Kundenzentren bieten den zusätzlichen Service vor dem Hintergrund an, dass viele Hamburger während der Pandemie nicht in der Lage gewesen sind, ihre abgelaufenen Dokumente zu erneuern.



Die beteiligten Kundenzentren, wie in Harburg im Rathausforum (Foto oben), sind jeweils zwischen 9 und 16.15 Uhr geöffnet. Für den Besuch vor Ort ist ein Termin zwingend notwendig. Dieser kann direkt unter www.hamburg.de/kundenzentrum vereinbart werden. Auskünfte über Zuständigkeiten, Gebühren, Öffnungszeiten von weiteren Ämtern, erforderliche Unterlagen, etc. erhalten Sie auch über den Telefonischen HamburgService unter 040 115 (montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr) oder im Internet unter www.hamburg.de/behoerdenfinder



Bitte beachten Sie bei einem Besuch der Hamburger Kundenzentren die geltende Maskenpflicht sowie die üblichen Abstand- und Hygienehinweise. (cb)