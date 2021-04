Mit und ohne Anmeldung: Neues Corona-Schnelltest-Zentrum in Hanstedt

Hanstedt - Nach Buchholz und Salzhausen haben die Johanniter heute ein drittes Corona-Schnelltest-Zentrum im Küsterhaus (Am Steinberg 2) in Hanstedt eröffnet. Wer sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen möchte, kann entweder spontan vorbeikommen oder sich online anmelden unter: www.johanniter.de/hanstedt-testen



Das fachlich qualifizierte Personal der Johanniter testet dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 16 Uhr. Getestet werden symptomlose Personen mit dem so genannten PoC-Antigen-Test, der nach rund 15 Minuten ein Ergebnis anzeigt. "Die Tests unterstützen die Eindämmung der Pandemie, da asymptomatische, möglicherweise ansteckende Personen entdeckt werden können", sagt Johanniter-Regionalvorstand Thomas Edelmann.



Vor Ort ist die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften zu befolgen. Das Tragen eines medizinischen beziehungsweise FFP2-Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. (cb)