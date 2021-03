Corona-Unverständnis: Kiekeberg-Museum dicht – Tierpark aber geöffnet

Ehestorf - Die ersten Öffnungswochen des Jahres liefen gut an, doch nun muss das Freilichtmuseum am Kiekeberg wieder schließen: Da der Landkreis Harburg zurzeit eine Hochinzidenz-Kommune ist, bleiben alle Museen bis auf Weiteres geschlossen. Die geplanten Veranstaltungen "Ferienspaß" vom 3. bis 11. April, das "Ostervergnügen" am 5. April und der "Pflanzenmarkt" am 17. und 18. April wurden wie berichtet bereits vorsorglich abgesagt.



Erst am Sonnabend, 13. März, öffnete das Freilichtmuseum am Kiekeberg in diesem Jahr erstmals - nach 18 Wochen Schließzeit seit November 2020. "Wir halten uns selbstverständlich an die Verordnung des Landes Niedersachsen und sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Harburg", sagt Museumsdirektor Stefan Zimmermann.



Und doch: Die Entscheidung des Landes Niedersachsen, Tierparks - wie etwa den banachbarten Wildpark Schwarze Berge - auch bei Inzidenzwerten über 100 geöffnet zu halten, aber das zwölf Hektar große Außengelände des Freilichtmuseums zu schließen, stößt auf Unverständnis - beim Museumsteam und bei Besuchern. "Wir tun alles dafür, unseren Besuchern einen sicheren und angenehmen Museumsaufenthalt am Kiekeberg zu bieten, mit Terminvergaben und Timeslots, Hygienekonzept und weitläufigen Gartenanlagen", erläutert Museumsdirektor Stefan Zimmermann.



Er zieht aus den letzten zwei Wochen Öffnungszeit das Resümee: "Mit unserem Terminbuchungssystem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht: Die Ausflügler kommen pünktlich und genießen ihre 'Zeitreise' besonnen und rücksichtsvoll, es gibt keine Warteschlangen." Freilichtmuseen seien wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen, die besonders während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie neue Impulse und veränderte Blickwinkel auf das Alltagsleben bieten können - "und das unter freiem Himmel mit viel Abstand", sagt Stefan Zimmermann: "Wir plädieren daher eindringlich, die geltende Regelung für Zoos, Wildparks und botanische Gärten auch auf Freilichtmuseen auszudehnen, wie es in anderen Bundesländer üblich ist." (cb)