Maskenzwang: Unbeannte entfernen alle Schilder im Harburger Stadtpark

Harburg - Kaum angebracht, sind sie schon wieder weg.

Im gesamten Harburger Stadtpark rund um den Außenmühlenteich sind in der Nacht zum Sonntag die schilder abmontiert worden, die auf den dortigen Maskenzwang hinweisen. Sie waren erst kurz zuvor von Mitarbeitern der Behörde angebracht worden, nachdem der Senat verfügt hatte, dass auch in dem Bereich ein Mund- Nasenschutz getragen werden muss.

Die Aktion blieb offenbar nicht nur auf HArburg beschränkt. Auch in anderen Bereichen Hamburgs, beispielsweise am Elbufer und im Jäenischpark in Othmarschen wurde nach bisheriger Feststellung der Polizei solche Schilder entfernt. Wer dahinter steckt, ist unklar. zv