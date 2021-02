Maskenzwang im Harburger Stadtpark rund um die Außenmühle

Wilstorf - Jetzt gilt auch Maskenpflicht rund um die Außenmühle und dem Harburger Stadtpark.

Im Gebiet in der Parkanlage, begrenzt durch die Straßen B 75, Außenmühlendamm, Kapellenweg, Am Mühlenfeld, Freudenthalweg, Winsener Straße, Am Frankenberg, Langenbeker Weg, Marmstorfer Weg besteht der Zewang eine Maske zu tragen..

Ausgenommen sind hierbei die Kleingartenvereine 735, 737, 738 und 739, das Privatgelände des Spaßbades "MidSommerland" sowie das südwestlich gelegene Schul- und Wohngebiet (zwischen Hölscherweg und Elfenwiese), sonnabends, sonntags und an Feiertagen in der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr.