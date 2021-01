Impfungen gegen Corona haben im Landkreis Harburg begonnen

Landkreis - Die Impfungen gegen das Corona-Virus Covid-19 im Landkreis Harburg haben begonnen.

In zwei Altenheimen in Buchholz und Nenndorf haben mobile Teams der Johanniter-Unfallhilfe und des DRK insgesamt 340Bewohner sowie Beschäftigte gegen Covid-19 geimpft. Als erste Bewohnerin erhielt Marianne Meyer um 10.20 Uhr die Impfung. Die Freude war der 84-Jährigen anzusehen. „Ich bin begeistert“, sagte die Bewohnerin im Kursana-Domizil Buchholz.



„Ich bin heilfroh, dass wir mit den Impfungen loslegen können. Das ist ein sehr gutes Signal nach dem schwierigen Jahr, das hinter uns liegt“, sagte Landrat Rainer Rempe. „Besser könnte das neue Jahr gar nicht beginnen. Die Impfung ist ein Hoffnungsschimmer auf dem Weg zurück in Richtung Normalität.“



Die Impfkampagne konnte früher starten als geplant. Eigentlich sollte es in der nächsten Woche losgehen. Das Land hat dem Landkreis am Mittwoch kurzfristig Impfstoff angeboten und Silvester für jedes Impfzentrum eine Charge mit 975 Impfdosen geliefert. Im ersten Schritt werden die Alten- und Pflegeheime versorgt. Dafür fahren mobile Teams aus einem Arzt, zwei impfberechtigten Personen und einer Verwaltungskraft die Einrichtungen ab und nehmen die freiwilligen Impfungen vor. 21 Tage nach der ersten Impfung findet dann der 2. Impftermin statt, erst im Anschluss daran besteht der Impfschutz.



Im Kursana-Domizil erklärten sich 117 der 120 Bewohnerinnen und Bewohner zur Impfung bereit, hinzu kamen 51 Beschäftigte, in Nenndorf wurden 180 Frauen und Männer geimpft. „Die Impfung wird sehr positiv angenommen. Viele haben sich sehr gefreut“, so Andrea Buro, Direktorin des Kursana-Domizils, die Stimmung.



Wer sich in den beiden Impfzentren in der Stadthalle Winsen und in der Schützenhalle Buchholz impfen lassen möchte, muss noch Geduld mitbringen. Die Termine dafür werden vom Land vergeben. Seit Mitte Dezember hat das Land Niedersachsen die folgende Impf-Hotline geschaltet: 08 00 99 88 665. Die Hotline steht Bürgerinnen und Bürgern zunächst für allgemeine Fragen rund um die Covid-19-Impfung zur Verfügung. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, können über die Hotline auch Impftermine vereinbart werden. Das Land will informieren, sobald diese Termine vergeben werden. Zur Anmeldung soll dann auch eine Onlineplatttform zur Verfügung stehen. dl