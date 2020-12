Corona: Zahl der Neuinfektionen im Bezirk Harburg weiter auf hohen Niveau

Harburg - Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid19 ist im Bezirk im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen.

Das Gesundheitsamt registrierte 303 Fälle innerhalb der vergangenen Woche. In der Vorwoche waren es sieben Neuinfektionen weniger gewesen. Damit liegt der Inzidenzwert bei 178.

In den anderen Bezirken ist die Entwicklung "durchwachsen." In Altona stieg die Zahl der Neuinfektionen leicht, in Mitte um fast 100 auf 703 Fälle an. In den Bezirken Bergedorf, Eimsbüttel, Nord und Wandsbek wurden weniger neue Coronafälle registriert.