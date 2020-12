Weihnachten in die Kirche: Open-Air-Gottesdienst und offene Kirche

Harburg – Vor allem an Weihnachten gehört die Teilnahme an einem Gottesdienst in der Kirche für viele Menschen zum festen

Programm. Doch im Corona-Jahr ist alles anders.



Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte hat angesichts der verschärften Corona-Regeln alle Andachtsfeiern bis zum 10. Januar noch einmal überprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Für die Heiligabend-Andachten auf dem Schwarzenberg wird es verstärkte Beschränkungen geben, statt der anderen geplanten Gottesdienste werden wir weihnachtlich gestaltete Zeiten der 'Offenen Kirche' anbieten, und nur drei Termine müssen ganz entfallen.



„Für die drei Heiligabend-Andachten am 24. Dezember auf dem Schwarzenberg bittet die Gemeinde nun um Anmeldung über die Webseite oder das Gemeindebüro, da wir die Zahl der Teilnehmenden begrenzen werden und die Kontaktdaten erheben. Außerdem planen wir noch großzügigere Abstände ein und eine Mund-Nasenschutz-Pflicht während der gesamten Veranstaltung“, sagt Pastor Friedrich Degenhardt. Gemeinsam anmelden können sich nur Angehörige eines Haushalts.



Wer daran teilnehmen möchte, sollte beachten, dass keine Sitzplätze angeboten werden. Degenhardt: „Sie können sich aber eine Sitzgelegenheit selbst mitbringen, ebenso heiße alkoholfreie Getränke in Thermoskannen und eine Laterne, in der Sie das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen können. Nutzen Sie die Gelegenheit auch für einen Spaziergang durch Harburg, denn es gibt auf dem Gelände keine Parkplätze.“



Die Anmeldung für die Andacht für Kinder und Familien (14.30 Uhr), die Christvesper (16 Uhr), sowie die Ökumenische Christvesper (17.30 Uhr) ist mit einem Klick hier auf der Webseite der Kirche möglich.



Anmeldungen sind außerdem per E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) und Telefon (040/42 93 220) möglich. Alle Anmeldungen müssen spätestens am 23. Dezember um 15 Uhr vorliegen. „Am 24. Dezember rechnen wir mit nur wenigen Restplätzen, die wir frei vergeben können. Nutzen Sie also bitte die Möglichkeit und melden sich rechtzeitig an“, sagt Pastor Degenhardt.



Statt der Gottesdienste am 4. Advent (20. Dezember), in den Weihnachtstagen und zum neuen Jahr werden wir zu den geplanten Uhrzeiten unsere Kirchen für Sie geöffnet halten und stehen für seelsorgerliche Gespräche bereit. Sie haben Gelegenheit für eine kurze persönliche Andacht und für das Anzünden einer Kerze.



Erfreuen Sie sich an Weihnachtsbaum und Krippe. Durch unterschiedliche Angebote werden wir diese Andachts-Zeiten in der Kirche gestalten: kurze Bibel-Lesungen, Gebet, Musik und ggf. das Friedenslicht aus Bethlehem oder auch eine Lesepredigt zum Mitnehmen. Die Kirchen sind jeweils für eine Stunde geöffnet, damit nicht alle Interessierten gleichzeitig eintreffen müssen.



Ebenfalls stattfinden werden die Open-Air-Weihnachtsgottesdienste an der Apostelkirche im Hainholzweg 52 in Eißendorf. Weitere Infos und Anmeldungen gibt es mit einem Klick hier über die Homepage der Kirche.



Das Programm der Kirchengemeinde Harburg-Mitte im Überblick:

Sonntag, 20.12. (4. Advent)

11.00 Uhr, St. Pauluskirche Heimfeld mit Vikarin Langner

17.00 Uhr, St. Johanniskirche Harburg (Parkplatz: Open Air) mit Pastorin Kaiser-Reis und Pastorin Peters-Leimbach - Verteilung des Friedenslichtes

Freitag, 25.12. (1. Weihnachtstag)

9.30 Uhr, Lutherkirche Eißendorf mit Pastorin Peters-Leimbach

11.00 Uhr, St. Pauluskirche Heimfeld mit Pastorin Peters-Leimbach

Samstag, 26.12. (2. Weihnachtstag)

11.00 Uhr, St. Johanniskirche Harburg mit Pastor Degenhardt

Hinweis: Das geplante Weihnachtslieder-Singen in Heimfeld entfällt.

Sonntag, 27.12.

11.00 Uhr, St. Pauluskirche mit Prädikant Bathke

Donnerstag, 31.12. (Silvester)

17.00 Uhr, St. Johanniskirche mit Pastorin Kaiser-Reis

Freitag, 01.01.2021 (Neujahr)

17.00 Uhr, St. Pauluskirche mit Pastorin Arnholz

Sonntag, 03.01.

9.30 Uhr, Lutherkirche Eißendorf mit Pastorin Holst

Mittwoch, 06.01. (Epiphanias)

Hinweis: Der geplante Harburger Krippenweg entfällt.

Samstag, 09.01.

Hinweis: Der geplante KinderKirche-Lichterumzug entfällt.

Sonntag, 10.01.

11.00 Uhr, St. Johanniskirche mit Prädikant Bathke