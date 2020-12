Harburg im Lockdown: Einige Läden bieten jetzt „Click & Collect“ an

Harburg – Der Lockdown beginnt: Das öffentliche Leben wird ab heute heruntergefahren und der Einzelhandel bis zum 10. Januar

2021 geschlossen. Hiervon ausgenommen sind unter anderem der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, die Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen und andere systemrelevante Geschäfte.



Zulässig bleibt die Auslieferung von Gütern und Speisen auf Bestellung sowie deren Abverkauf im Fernabsatz zur Abholung bei kontaktloser Übergabe außerhalb der Geschäftsräume unter Wahrung des Abstandsgebots. Das Zauberwort heißt „Click and Collect“. Es soll den Händlern helfen, besser durch die Krise zu kommen.



Und so funktioniert`s: Der Kunde sucht sich die Ware im Internet aus oder bestellt diese am Telefon. Anschließend bekommt der Käufer eine Nachricht, dass die Ware zum Abholen bereit liegt. Auch die Abholung soll kontaktlos an Abholstellen durchgeführt werden, ohne das der Kunde den Laden betreten muss.



Im Harburger Phoenix-Center bieten Media Markt und die Buchhandlung Thalia diese Dienstleistung an. Auch bei Galeria Karstadt Kaufhof können Kunden können bis Weihnachten online bestellte Ware in Filialen abholen.



Im Obi-Markt Harburg (Grossmoordamm 98) nennt sich das System „Reservieren und Abholung“ Und das geht so: Die Kunden bestellen auf www.obi.de oder telefonisch unter 0 40/7 66 16 70 was sie benötigen, und können dann die Ware in der Filiale im Eingangsbereich abholen.



Auch in der Buchhandlung am Sand kann man Ware derzeit telefonisch unter 040/77 19 08 bestellen und später vor der Tür abholen. „Die Mode-Boutique My Stile in der Hölertwiete bietet diesen Service ebenfalls an“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann und fügt hinzu: „Auch in der Harburg-Info kann man von 10 bis 14 Uhr anrufen und aus unserem Sortiment bestellen und dann abholen.“



Die Expertin rät, sich auf jeden Fall zu informieren, wer diesen Service jetzt anbietet. „Es ist besser, auf diese Weise den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen, als bei den Online-Riesen zu bestellen.“ (cb)