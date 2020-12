Gegen die Corona-Einsamkeit: Schüler basteln Hoffnungslichter für Senioren

Marmstorf - Hoffnungslichter für die Tagespflege Marmstorf: Viele ältere Menschen sind während der Coronapandemie

einsam, weil soziale Kontakte eingeschränkt sind. Martina Riedel, Lehrerin einer Vorschulklasse an der Grundschule Marmstorf, hatte deshalb die Idee, mit ihren Schülern Schutzengel-Lichter zu basteln und diese den Tagesgästen im Haus am Feuerteich zu schenken.



Liebevoll hatten die Kinder der Eulenklasse ihre Teelichter beklebt und standen am vergangenen Freitag vor der Johanniter-Tagespflege. Immer zu zweit reichten sie ihre Kunstwerke ans Fenster, an dem die Tagesgäste mit Mundschutz und auf Abstand standen. Zusammen mit der Übergabe übermittelte jedes Kind auch seinen ganz persönlichen Wunsch an den jeweiligen Tagesgast: "Bleib gesund!", "Ich wünsche dir viele Freunde!" oder "Ich wünsche dir frohe Weihnachten" waren nur einige Beispiele.



Sonja Eikhof, Leiterin der Tagespflege Marmstorf, war von der Aktion der Vorschüler begeistert: "Viele unserer Tagesgäste hatten Tränen in den Augen, weil sie sich so über die Aufmerksamkeit gefreut haben Die Schutzengellichter werden noch lange Thema bei unseren Seniorinnen und Senioren sein, weil sie so viel Herzenswärme ausstrahlen." Als Dankeschön gab es für jeden kleinen Künstler einen Schokoladenweihnachtsmann. (cb)