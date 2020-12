Ansturm auf Friseure: Hier fällt die letzte Locke vor dem Lockdown.

Harburg - Hier fällt die letzte Locke vor dem Lockdown. Bis 21 Uhr hatte Sevda Uzun in ihrem Salon an der Bremer Straße noch Haare geschnitten. Ihr letzter Kunde Cemil Gül hat sich noch einmal die Haare schneiden lassen. Beiden glauben, dass das der letzte Haarschnitt für lange Zeit bleiben wird.

"Ich glaube, dass am 10. Januar längst nicht alles vorbei ist", sagt Gül. Er geht davon aus, dass der Lockdown, in welcher Form auch immer. Noch bis in das Frühjahr geht.

Wie Friseurin Sevda Uzun hatten eigentlich alle Friseure in Harburg vor dem Lockdown alle Hände voll zu. Mehrere hatten ihre Öffnungszeiten deswegen an den beiden letzten Tagen vor dem Lockdown verlängert. zv