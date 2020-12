Corona-Absage: Das Rönneburger Schredderfest wird nicht stattfinden

Rönneburg – Nach dem Weihnachtspreis der Radcrosser wurde jetzt die nächste Harburger Traditionsveranstaltung wegen der

Corona-Pandemie abgesagt: Das beliebte Schredderfest der Freiwilligen Feuerwehr in Rönneburg wurde am heutigen Donnerstag abgesagt.



Am zweiten Wochenende des neuen Jahres lädt die FF Rönneburg zum Schreddern, Feiern und Spenden auf das Feuerwehr-Gelände am Küstersweg ein. Doch ausgerechnet bei der 25. Auflage macht Corona den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.



„Aufgrund der Corona-Pandemie kann dieses Highlight in diesem Jahr nun leider nicht stattfinden“, sagt Sandra Claes, Pressewartin der Feuerwehr Rönneburg. Und fügt hinzu: „In den vergangenen Jahren ging der Erlös an den „Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V.“. Ohne das Schredderfest kann die Feuerwehr Rönneburg dieses Jahr keine Spenden sammeln. Die Kinder sind die, die am stärksten von dem abgesagten Schredderfest betroffen sind.“



Wer sein Herz und sein Geldbeutel trotzdem gerne öffnen möchte, kann dieses Mal direkt an den Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V. spenden. Der Link zum Spenden ist auf www.Schredderfest.de mit einem Klick hier zu finden. (cb)