Harburg gegen den Trend: Zahl der Neuinfektionen erneut gesunken

Harburg - Die Zahl der Neuinfektion mit Covid19 ist in der vergangenen Woche in Harburg erneut gesunken.

Damit es Harburg der einzige Bezirk in Hamburg, in dem die Zahlen weiter rückläufig sind.

Das Gesundheitsamt meldete innerhalb der letzten sieben Tagen 137 bekannt gewordene Neuinfektionen. In der Vorwoche waren es 188. Der Inzidenzwert für den Bezirk ist damit auf 80 gefallen. Hamburgweit wird der Inzidenzwert mit 116,8 angegeben.

Anders sieht es in den anderen Hamburger Bezirken aus. In Altona wurden 297 Fälle (+74), in Bergedorf 151 Fälle (+37 Fälle), in Eimsbüttel 215 Fälle (37), in Mitte 579 Fälle (+104), in Nord 273 Fälle (+27) und in Wandsbek 574 Fälle (+77) innerhalb der letzten Woche gemeldet.

Insgesamt wurden im Bezirk Harburg bislang insgesamt 2618 Infektionen mit Covid 19 festgestellt. Das entspricht knapp 1,6 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Infizierten gab es bislang im Bezirk Mitte, wo rund 1,9 Prozent der Bevölkerung positiv auf Covid19 getestet wurden. Die wenigsten Einwohner, jeweils 1,1 Prozent, die bislang mit Covid19 infiziert waren, wurden bislang aus den Bezirken Bergedorf und Eimsbüttel gemeldet. zv